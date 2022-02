Nieuwe industriële hub die chips maakt voor elektrische auto's in Oudenaarde

Maar de bedoeling is dat de energiezuinige chips op termijn ook in elektrische wagens terecht komen. En net daarom is er voor een hub in Oudenaarde gekozen, zegt algemeen directeur Rob Willems: "De reden waarom we geïnteresseerd zijn om die chips in Europa te maken, is omdat we hier een ecosysteem willen bouwen met de kennis die hier in Europa aanwezig is. Die zit onder andere bij universiteiten en het research instituut Imec. En er is ook de korte liink naar de grote automobielbedrijven die Europa rijk is."