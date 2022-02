Veel ongeruste reacties nu omstreden energieleverancier Mega groepsaankoop binnenhaalt in West-Vlaanderen

Mega is een opvallende keuze, want de energieleverancier is niet onbesproken.

Het bedrijf werd de voorbije jaren geregeld op de vingers getikt door de ombudsman voor Energie en de regulatoren. De redenen liepen uiteen: Mega had geen transparant prijzenbeleid, stelde onduidelijke contractvoorwaarden op en verhoogde eenzijdig de voorschotfacturen.



Het nieuws dat Mega de groepsaankoop binnenhaalde raakte maandag bekend. De mailbox van De Inspecteur stroomt sindsdien vol met vragen van ongeruste deelnemers: "Wij hebben ingetekend op de groepsaankoop, maar we vertrouwen de zaak niet. Mega is niet onbesproken en bovendien krijgen we een voorstel met een variabel tarief. Wat moeten we hiervan denken?"