Ondergrondse abdij in Brugge bijzonder goed bewaard gebleven

Professor Philippe De Smedt van de Universiteit Gent nam het voortouw bij het onderzoek met geofysische bodemscans op de Ter Doest site in Lissewege, een deelgemeente van Brugge. Uit die bodemscans blijkt nu dat de restanten van de oude abdij goed bewaard zijn gebleven. "De resten zitten hele ondiep onder het bovenoppervlak. Dus dat maakt het eigenaardig dat er zoveel goed bewaard is gebleven. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe de site beheerd werd. En daarom zitten we met een heel groot stuk intacte archeologie onder het maaiveld", vertelt professor De Smedt.

De resultaten van de bodemscans worden nu vergeleken met plattegronden van gelijkaardige archeologische vondsten op de site. Maar om te weten wat er echt onder de grond zit, zal er uiteindelijk gegraven moeten worden. "Afhankelijk van waar je nu zou graven, kan je de vroegere abdijkerk of de sacristie terugvinden of het klooster met de wandelgang. Al die kenmerkende elementen van een abdij zal je heel goed bewaard terugvinden in de ondergrond."

Dit is een luchtfoto van hoe de site er momenteel uitziet: