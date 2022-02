"Ook al heb ik er geen controle meer over, het is en blijft wel nog altijd mijn verbaasde blik!"

"What the fuck?! Wat zegt die nu?" De gezichtsuitdrukking van Drew Scanlon liet in december 2013 weinig aan de verbeelding over na een dubbelzinnig te interpreteren opmerking van een collega tijdens de bespreking van een videogame. Toch was het pas in februari 2017 dat de gif - een kort, zich voortdurend herhalend filmpje -, dat van die verbaasde blik gemaakt was, het internet veroverde en zelfs uitgroeide tot een meme, 'Blinking (White) Guy'. Intussen zou de gif/meme meer dan 2 miljard keer gebruikt zijn door wie ook maar ergens een "What the fuck"-gevoel wilde duidelijk maken. Scanlon mag zich 5 jaar later dus met trots een 'meme-mythe' noemen.