Oorzaak riviervervuiling in Galmaarden gevonden: stookolie werd vanop privéterrein via riolering in de Mark geloosd 

Of de stookolie per ongeluk of opzettelijk in de rivier terecht is gekomen wordt nog onderzocht. Wie de vervuiler is, wil de burgemeester om privacyredenen niet zeggen. Het is overigens al de tweede keer in enkele weken tijd dat er vervuiling op de Mark moet worden bestreden. De olievlek die dit weekend opdook was tot in Viane, bij Geraardsbergen, te merken.