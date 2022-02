Openbaar Ministerie vraagt zwaardere straf in fel besproken verkrachtingszaak in Gentse studentenbuurt

Volgens de mannen had de vrouw toestemming gegeven, maar de rechter in eerste aanleg oordeelde dat dit niet kon omdat de vrouw te dronken was. De mannen maakten volgens hem misbruik van de situatie. De rechter gaf de mannen straffen met uitstel, omdat ze nog geen strafblad hebben en “uit een zekere onbezonnenheid” handelden. Tegen die beslissing ging het OM dus in beroep. Of de rechter in zal gaan op de strafverzwaarding, wordt binnen een maand duidelijk. Dan volgt de uitspraak.