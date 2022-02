Ook in Ieper OverKop-huis: “Toffe activiteiten om drempel psychologische hulp te verkleinen”

Coördinator Laurence Belaen merkt dat de drempel naar therapeutische hulp heel hoog is voor jongeren. “Zij weten soms niet goed wat naar een psycholoog gaan inhoudt. Het is de bedoeling van een OverKop-huis om het middel van vrije tijd in te zetten om die link te leggen, in gesprek te gaan met die jongere en te zorgen voor een warme doorverwijzing naar gepaste hulp.”

In Oostende opende enkele jaren geleden het eerste OverKop-huis. Ook Kortrijk heeft er al eentje. En de bedoeling is dat er binnenkort ook in Menen en Poperinge OverKop-huizen openen.