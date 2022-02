Paddenoverzet in Schilde gestart: "We helpen duizenden kikkers, padden en salamanders veilig de weg over"

In de buurt van het natuurgebied Schildehof staan sinds kort weer schermen langs de kant van de weg om amfibieën tegen te houden. "Elke avond verzamelen we de kikkers en padden achter de schermen. Jaarlijks helpen we zo 5 tot 6000 amfibieën om veilig over te steken. Het Schildehof is een nat natuurgebied. De grote tuinen in de buurt zijn ideaal voor padden om de zomer en winter door te komen. Maar vanaf half februari worden ze wakker uit hun winterslaap en gaan ze op zoek naar een partner en naar de poel waar ze zelf geboren zijn", vertelt Theo Classens van Natuurpunt. "En dat is niet zonder gevaar."

Sinds ze in Schilde gestart zijn met de paddenoversteek, gaat het opmerkelijk beter. "Dat zien we in de statistieken voor de vijf soorten kikkers, padden en salamanders die we helpen. Vroeger was dit echt een plek waar ze vaak overreden werden. Je kan daar als automobilist ook niet aan doen. Maar in een wip en een zucht worden die diertjes tegen het chassis gezogen. Dat was hier een slagveld." De paddenoversteek zal nog enkele weken duren.