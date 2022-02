Personeel Action Maasmechelen legde vandaag werk neer door schrikbewind van rayonverantwoordelijke

"We hebben deze voormiddag een eerste gesprek gehad met de directie", zegt Mary-Anne Smeets. "Vandaag blijft de winkel nog dicht maar morgen zullen we wel opnieuw aan het werk gaan. De rayonverantwoordelijke mag voorlopig niet in de winkel in Maasmechelen komen en de directie start een onderzoek. Volgende week gaan we daarover opnieuw samenzitten. Het is de directie die nu maatregelen moet nemen, zelfs als dat uiteindelijk tot het ontslag van de rayonverantwoordelijke leidt."