Praga Khan stopt ermee: afscheidshow in AB op 9 september

In 1989 bracht Praga Khan zijn eerste single "Bula, bula" uit. Vier jaar later braken ze internationaal door met de hit "Injected with a poison". De groep trad wereldwijd op, onder meer in Tokio en New York. Praga Khan was ook de eerste Belgisch headliner op Rock Werchter. Een bekend nevenproject is Lords of Acid.

De muziek van Praga Khan kwam terecht op soundtracks van films als "Basic instinct", "Sliver", "Austin Powers: the spy who shagged me" en "Strange days". Voor de films "Falling" en "Ben X" verzorgde Praga Khan de volledige soundtrack. Daarnaast maakte de band remixen voor Jean- Michel Jarre, Alice in Chains en White Zombie.