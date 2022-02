Radio 777 verhuist van woonkamer van pionier Peter Truyers naar een lokaaltje in het centrum van Hasselt

Peter is in oktober vorig jaar begonnen met een eigen online radiozender en zocht een nieuwe locatie om uit te zenden. Avansa Limburg reikte hem de hand als nieuwe partner. “Tot nu toe stak Peter al zijn spaarcenten in dit project” steekt Michiel Bijlemans, vormingsmedewerker van Avansa Limburg, van wal. “We zagen zijn oproep voor een locatie en zagen een samenwerking meteen zitten. Wij zetten ook erg in op inclusiviteit en hadden nog enkele ruimtes beschikbaar die door corona niet meer ten volle benut werden”.