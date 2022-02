Gerecht houdt reconstructie van moord op David Polfliet in Beveren: wat gebeurde er precies op 6 maart 2021?

En dan hangt het er nog vanaf voor welke feiten het parket hen wil vervolgen. Op dit ogenblik gaat het om een onderzoek naar moord, maar dat kan uiteindelijk nog veranderen. Blijft het parket erbij dat het mogelijk om moord gaat, dan zullen de drie voor een assisenhof berecht worden, waar ze maximaal 30 jaar kunnen krijgen. Maar als de drie uiteindelijk vervolgd worden voor diefstal met geweld, met de dood tot gevolg, dan komen ze voor een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank.

De drie jongeren zitten intussen al bijna een jaar in gesloten instellingen. Eerst in Everberg, later in andere centra. De 16-jarige jongen kon in september vorig jaar ontsnappen uit de gesloten instelling van Wingene, in West-Vlaanderen. Een paar dagen later werd hij samen met een andere ontsnapte minderjarige teruggevonden in een hotel in Blankenberge.