Ivago vernieuwt al haar containerparken in Gent en Destelbergen: "We gaan voor het recyclagepark 2.0"

Alle recyclageparken in Gent en Destelbergen krijgen volgend jaar een volledige make-over. Dat zal niet alleen zichtbaar zijn op het park zelf, maar ook in de werking en dienstverlening naar de inwoners. "Bedoeling is om in de toekomst op een betere manier te kunnen sorteren", steekt voorzitter Bram Van Braeckevelt van wal. "Eerst en vooral zullen de bezoekers op een modernere manier binnen kunnen. Dat zal nu met hun eID kunnen en dus niet langer met hun Ivagokaart, die vaak kwijt raakte." Het systeem van de 12 gratis toegangsbeurten blijft behouden.