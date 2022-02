Het blijft niet bij dromen: reissector ziet meer boekingen: "Hoopvolle communicatie zorgt voor inhaalbeweging"

"Wat jongeren hebben met knaldrang (de zin om uit te gaan en te feesten zonder beperkingen, red.), hebben volwassenen met reizen", vertelt Tamara Vanperre, die werkt in een reisbureau in Kortenberg. "Mensen willen weg, en liefst nu, voor lange tijd en ver. Nog nooit hebben we zo veel mensen op reis zien vertrekken in februari en maart. Het aanbod was klein, en is toegenomen, maar de vraag is nóg groter."

"Half januari is er een enorme kentering gekomen", legt Piet Demeyere van reisoperator TUI uit. "Tot dan waren mensen terughoudend, want omikron was toen volop in het land. De communicatie dat we een vrij zorgeloze lente en zomer tegemoet gaan, heeft de Belg goed gedaan. Resultaat: een enorme inhaalbeweging op het vlak van reizen."