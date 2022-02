Rinus Van de Velde palmt met zijn "Inner Travels" Bozar in: "Ik fotoshopte vroeger mijn werk al in die ruimtes"

Zijn tweede film gaat tijdens deze expo in Brussel ook in première: "La ruta natural", een surrealistische roadtrip van zo'n 13 minuten in een geconstrueerd universum. De titel "la ruta natural" is een palindroom, ook wanneer je hem omgekeerd leest, lees je hetzelfde. Van de Velde is er de regisseur van, maar een personage dat naar zijn beeltenis gemodelleerd is, speelt er ook een (hoofd)rol in.

"Veel mensen zeggen dat mijn werk redelijk filmisch is. Ik heb het zelf ook al eens benoemd als een one shot movie, je krijgt in één stilstaand beeld een heel verhaal verteld. Maar die film is voor mij ook een manier om die heel uitgewerkte decors op een mooie manier te kunnen documenteren in 3D, in een hoge resolutie en in kleur."

"Er is één regel waar ik mij altijd aan houd: ik film nooit buiten het atelier. Dat past natuurlijk ook in die fictieve autobiografie, de drang om zo weinig mogelijk te reizen en een soort parallel universum te creëren. Alles wat je ziet in de film is met de hand gemaakt."