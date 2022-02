Commotie rond ongepaste inhoud op gameplatform Roblox, hoe wapen je je kind daar tegen?

Eerst even dit, wat is Roblox eigenlijk? Het is een virtuele wereld waarin je spelletjes kunt spelen. Het bijzondere is dat je zelf ook eigen spelletjes kunt programmeren. Het platform zelf is gratis, maar in heel wat spelletjes zijn er ook betalende aankopen mogelijk. Roblox is net als pakweg Fortnite erg populair bij vooral jonge kinderen.