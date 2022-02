Roofvogels verdwenen uit afgesloten tuin in Lede, eigenaars in zak en as

In de Leedse delgemeente Papegem zijn 5 roofvogels spoorloos verdwenen, uit een afgesloten tuin. De eigenaars die de vogels zelf opkweekten, zitten in zak en as. Het is niet duidelijk of de vogels vrijgelaten of weggenomen zijn. Of ze zelf in de natuur kunnen overleven, weten de eigenaars niet. Ze hebben een klacht ingediend bij de politie.