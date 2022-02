Rusland ontkent dat een aanval op Oekraïne aanstaande is: "Oorlogen in Europa beginnen zelden op een woensdag"

Verschillende media speculeerden de afgelopen tijd dat Rusland mogelijk vanaf vandaag Oekraïne zou binnenvallen. Maar in een gesprek met de Franse president Macron deed de Russische president Vladimir Poetin zaterdag dergelijke berichten al af als “provocatieve speculatie”.

Ook Vladimir Chizhov, de Russische ambassadeur bij de EU, ontkent dat een aanval aanstaande is. "Wat Rusland betreft, kan ik u verzekeren dat er deze woensdag (vandaag dus) geen aanval zal plaatsvinden."

"Er zal ook geen escalatie zijn in de komende week, noch in de week daarna, of in de komende maand", laat Chishov vandaag optekenen in de Duitse krant Die Welt. "Oorlogen in Europa beginnen zelden op een woensdag", voegt hij er laconiek aan toe.