Sandra verkoopt knitwear van eigen makelij: “Dikke truien breien is een grote passie”

Niet alleen op Dikke Truiendag lopen modebewuste mensen tegenwoordig rond in ambachtelijke breisels en haaksels. Knitwear van eigen makelij is in. “Die trend is mooi meegenomen”, lacht Sandra Portugaels uit Bilzen. “Maar het breien en haken was bij mij oorspronkelijk een hobby. Eigenlijk geef ik les aan het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde in Hasselt. Ik ben in mijn vrije tijd beginnen te breien voor andere winkels, maar ben intussen in bijberoep voor mezelf begonnen."

Samen met twee vriendinnen startte Sandra Concept Madam, een winkeltje in Bilzen waar ze hun krachten bundelen. "Mijn collega’s verkopen juwelen en speelgoed, en ik bied knitwear aan.”