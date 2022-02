Probiotica in strijd tegen puistjes? Universiteit Antwerpen ontwikkelt gezichtscrème op basis van "veilige" bacteriën

Het onderzoekslabo van Sarah Lebeer, professor microbiologie aan de Universiteit Antwerpen, is erin geslaagd om een gezichtscrème tegen acne te ontwikkelen op basis van probiotica. Haar labo heeft ook kunnen bewijzen dat die probiotica veilig en efficiënt zijn tegen puistjes.

Maar wat zijn die probiotica nu precies? "Volgens de wetenschappelijke definitie is 'probiotica' een verzamelnaam voor alle goede bacteriën die een gezondheidseffect hebben als je ze in een voldoende hoeveelheid toedient", vertelt Lebeer in "Laat".

Het is niet de eerste keer dat probiotica gebruikt worden in de medische wereld. Zo zitten probiotica al in pilletjes om een goede darmwerking te stimuleren of om je immuniteit te versterken. "De nieuwigheid is dat we ze nu ontwikkeld hebben voor de huid."