"Prins Andrew is geen rijk man", dus waar komt het geld vandaan waarmee hij schikking getroffen heeft in misbruikzaak?

Hoe zat het weer in elkaar?

De zaak vindt zijn oorsprong in het misbruikschandaal rond de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein in 2019. Die werd beschuldigd van mensenhandel en seksueel misbruik van jonge meisjes. Epstein was een notoir figuur en had connecties in de hoogste kringen. Hij mocht prins Andrew tot zijn kennissenkring rekenen. Een van de slachtoffers van Epstein, Virgina Giuffre, beschuldigde Andrew van "ongepast gedrag". Ze zou tussen 2001 en 2002 als 17-jarige gedwongen zijn tot seks met de prins. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Eind 2019 gaf hij een controversieel interview waarin hij zei dat hij zich niet kon herinneren dat hij Giuffre ontmoet had. Begin dit jaar, met een rechtszaak op til in de VS, leverde hij al zijn eretitels in.