Ouders halen alles uit de kast voor gehandicapt zoontje Senn: "Zelfs een lift in huis in plaats van een trap"

"Senn is verstandelijk heel goed mee, maar zijn motoriek is erg beperkt. Hij kan niet zelfstandig bewegen en kan ook niet praten", voegt papa Tom toe. "Hij gaat wel naar een gewone kleuterklas en krijgt daarvoor de hulp van begeleiders. Die betalen we via een zorgbudget. Onlangs hield één van de begeleiders het voor bekeken toen ze een plaats aangeboden kreeg in het bijzonder onderwijs. We hebben dan via de sociale media een oproep gedaan voor een nieuwe begeleider. Dat is Giovanna geworden." Zij is enthousiast: "Ik vind het zeer leuk om te zien hoe goed hij opschiet met zijn klasgenootjes. Ik zorg er graag mee voor dat Senn een normaal leven kan leiden en dat hij meekan met iedereen", besluit Giovanna.

Wie meer wil weten over de aandoening van Senn kan terecht op deze website.

Beluister hier de reportage over Senn: