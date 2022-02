Hoeveel steenuilen zijn er nog? "We organiseren een telling met zaklamp en smartphone"

"We hebben heel Ranst opgedeeld in vierkanten van 2 bij 2 kilometer. In elk hok laten we op vier plekken de roep van een steenuil horen. We spelen de klank af op onze smartphone en hopen dat de echte steenuilen reageren of zich laten zien", zegt Ieven. De telling vindt plaats op twee avonden begin maart. "Op onze fiets door Rants rijden gewapend met zaklamp en smartphone. Dat is net voor het broedseizoen en hopelijk is het niet te koud is."