Stormen Dudley en Eunice komen eraan: vrijdag rukwinden van 100 tot 130 km/u mogelijk 

"Als deze verwachting wordt bevestigd op donderdag, dan sturen we code oranje uit voor bepaalde provincies, voor rukwinden tussen 100 en 130 km/u", laat het KMI weten. De stormen brengen ook regen, maar er wordt geen wateroverlast verwacht.



"Vooral vrijdag wordt het alle hens aan dek", zegt Sabine Hagedoren. "Momenteel kijken we aan tegen rukwinden van 100 tot 110 km/u, met kans op windschade. De exacte timing is nu nog moeilijk te voorspellen, maar in principe verwachten we de felste windpieken op vrijdagnamiddag."