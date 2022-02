Studententoren ‘The Sky’ wordt herkenningspunt voor Hoog-Kortrijk

De tijdelijke opheffing van het Kortrijkse moratorium in 2020 op de bouw van studentenkoten heeft al resultaat opgeleverd. De laatste 5 jaar groeide het aantal studenten in Kortrijk met 5.000 jongeren tot zo’n 16.000. Sindsdien werden ook een 30-tal projecten aangevraagd en 20 vergund. “In totaal gaat dat over 869 vergunde kamers, terwijl er nood is aan 1.000 tot 1.400 bijkomende kamers in Kortrijk. “Maar als we alle aanvragen optellen, hebben we al een potentieel van 1.300 nieuwe studentenkamers. We zitten dus op de goede weg”, zegt schepen Maddens.