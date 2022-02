Supporters tekenen rouwregister voorzitter Lambrecht: "M'n Lokers hart bloedt, merci Roger"

Voetbalclub Lokeren-Temse heeft een rouwregister geopend voor Roger Lambrecht, de sterke man achter de verdwenen club Sporting Lokeren. De club wil supporters de kans geven om een laatste boodschap achter te laten. Het rouwregister ligt in het Daknamstadion, de plek waar Lambrecht 25 jaar voorzitter was. Roger Lambrecht is 90 jaar geworden, hij wordt zaterdag begraven. Lambrecht was een eigenwijze man, toch blikken supporters nostalgisch terug naar de tijd toen hij voorzitter was.