TikTok lanceert nieuwe regels in strijd tegen fake news, desinformatie, haat en gevaarlijke "challenges"

TikTok is na Facebook en Instagram het derde grootste sociale netwerk ter wereld. Bij jongeren is het hyperpopulair. Tiktok is nog maar ruim vier jaar overal ter wereld te downloaden. Het heeft 1 miljard maandelijkse gebruikers wereldwijd, in België zijn er bijna 3 miljoen gebruikers. Bij de steile groei komen ook een pak uitdagingen als het gaat over haat en desinformatie. Met de nieuwe richtlijnen wil TikTok die aanpak aanschroeven, nadat er toch wel wat kritiek kwam dat het bedrijf daarvoor te weinig deed.