Toxicoloog over Toon Aerts: "Mogelijk positieve test door besmette voedingssupplementen"

Toon Aerts schreeuwt intussen zijn onschuld uit en begrijpt niet hoe de stof in zijn lichaam terechtkwam. Kan je onbewust positief testen op letrozole metabolite? "Dat kunnen we in dit stadium niet uitsluiten", zegt Tytgat. "In het verleden is deze stof al opgedoken als contaminatie in voedingssupplementen die via internet verkocht worden. Die piste moet je dus openhouden, tenzij Aerts doelbewust gebruikt heeft. Maar dat moet de toekomst uitwijzen."

Toon Aerts hoopt dat de tegenexpertise op het B-staal meer duidelijkheid brengt.