Tuinen van gerechtshof en arrondissementscommissariaat in Tongeren worden openbare groene zones

De stad Tongeren wil in het centrum van de stad een aantal nieuwe groene rustpunten creëren. Daarvoor zijn vandaag afspraken gemaakt met staatssecretaris Mathieu Michel die verantwoordelijk is voor de Regie der Gebouwen. En in een aantal van die gebouwen is de stad Tongeren geïnteresseerd. Want daar horen ook tuinen bij die in de toekomst kunnen dienen als openbare groene zone.