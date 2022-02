Veel wind voorspeld: "Zet je vuilniszakken zo laat mogelijk buiten en groepeer ze"

Igean haalt het afval op in de 30 gemeenten van het arrondissement Antwerpen. Morgen en overmorgen staan er ophalingen gepland in de volgende gemeenten: Pmd wordt opgehaald in Brasschaat, Schilde, Boom, Schelle, Wommelgem, Zoersel, Edegem, Hove, Lint en Mortsel. Papier en karton wordt opgehaald in Niel, Ranst en Mortsel.