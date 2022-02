Verhoogde PFAS-waarden op twee plekken in Peer waar F-16's neergestort zijn 

Het was al langer bekend dat er op de vliegbasis van Kleine Brogel PFAS-vervuilingen zijn. Maar op vraag van de stad Peer zijn ook de plekken onderzocht waar in 2002 en 2012 F-16's neergestort zijn, in de Achelmansstraat in Wijchmaal en de Voortstraat in Peer. Want de neergestorte toestellen werden toen geblust met blusschuim.

Nu blijkt dat er op die 2 plaatsen verhoogde PFAS-waarden gemeten zijn. “Voor de site in Wijchmaal is er alleen een overschrijding in het grondwater gemeten", zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). "Voor de site in Peer zijn er zowel overschrijdingen in de bodem als in het grondwater.”