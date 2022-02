Voor derde keer ooit raakt een mens genezen van hiv (en voor de eerste keer een vrouw)

Over de patiënte zijn geen verdere gegevens bekend, maar het gaat om een niet-blanke vrouw van middelbare leeftijd. De vrouw bleek in 2013 hiv te hebben en in 2017 werd ook nog eens leukemie vastgesteld. Daarop werd onder meer een behandeling met stamcellen uit navelstrengbloed opgestart. De vrouw is nu al 14 maanden hiv-vrij.

Bij de twee vorige patiënten die van hiv genazen, kwam er een beenmergtransplantatie aan te pas. Beiden kregen af te rekenen met zware bijverschijnselen. Deze nieuwste methode met stamcellen zou aan minder strenge voorwaarden moeten voldoen en zou dus goed nieuws zijn voor een bredere behandeling. Experts spreken over een hoopvol signaal maar waarschuwen ervoor dat de behandeling wellicht niet op grote schaal gaat (kunnen) worden toegepast.