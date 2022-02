Vooruit-voorzitter Rousseau: "Wie bewijst dat energiefactuur daalt door kerncentrales open te houden, heeft mijn steun"

"Ons standpunt is altijd hetzelfde geweest: er moet voldoende energie zijn, die moet proper zijn en die moet betaalbaar zijn", reageert Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in "Villa Politica" op dat nieuws. "We hebben ons mee ingeschreven in het traject van de regering om een kernuitstap te realiseren. Maar die betaalbaarheid is voor mij een heel grote zorg. Heel veel mensen zien hun elektriciteitsfactuur enorm stijgen. En dan vind ik het belangrijk dat dat mee in rekening wordt genomen."