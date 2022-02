Stad Aalst neemt beslissing over alternatief carnaval: "Er mag niet gevierd worden op straten of pleinen"

"Carnavalsbloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt burgemeester D'Haese. "We begrijpen heel goed de knaldrang van de Aalstenaars om carnaval te beleven. Maar we leven nog steeds in coronatijden en houden rekening met alle maatregelen." Ook de situatie in de Aalsterse ziekenhuizen maakt dat er extra gehamerd wordt op de veiligheid: "We moeten voorkomen dat de spoeddiensten overspoeld worden."