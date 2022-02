Dodelijk ongeval op bouwwerf in Roosdaal

Het ongeval gebeurde kort na 10 uur in de Kleistraat in Borchtlombeek, een deelgemeente van Roosdaal. Een firma, die gespecialiseerd is in bouwmaterialen, leverde in de voortuin van een woning op de hoek met de Kerselarenlaan een betonnen waterput. Bij het afladen en verplaatsen met de haakarm liep het plots fout.

"De kabel waarmee de waterput aan de kraan hing is geknapt", zegt Martin Van den Bossche, arbeidsauditeur Halle-Vilvoorde. "Het slachtoffer bevond zich op de begane grond en kreeg het gevaarte over zich heen en is daarbij overleden.” De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse, maar alle hulp voor het slachtoffer kwam helaas te laat.