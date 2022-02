Alle werkgeversorganisaties willen uitstel van kernuitstap, Voka: "Context is gewijzigd en onzekerheid toegenomen"

Dat de werkgeversorganisaties eerder met argusogen naar de kernuitstap keken - en zeker naar het politieke getouwtrek en beslissingsuitstel erover - was al op te maken, al is er ook nooit tegenkanting geweest. Maar dat lijkt nu dus veranderd, een duidelijk gezamenlijk standpunt tegen de kernuitstap in 2025 is nooit zo helder uitgesproken. "Wij maken ons gewoon grote zorgen over de bedrijven, dat is altijd onze bekommernis geweest, kernuitstap of niet", zegt Maertens. "De afgelopen weken is de ongerustheid bij onze bedrijven over de toekomst enorm toegenomen, en daarom vragen wij de regering nu om niet te gaan avonturieren. We hebben zekerheid nodig."