Ontdekking wietplantage Waregem leidt tot grote internationale drugsbende

De ontdekte wietplanten werden in beslag genomen en vernietigd. Er gebeurden ook huiszoekingen in Nederland en Noord-Macedonië. Daar werd een professionele drugsbende ontdekt, die alles coördineerde en mensen in dienst had voor de installatie, de pluk, het onderhoud en transport van de cannabis. In West-Vlaanderen werden er 6 verdachten opgepakt. De Kortrijkse onderzoeksrechter beslist morgen of ze worden aangehouden. Ook in Nederland en Noord-Macedonië zijn mensen opgepakt.