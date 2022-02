Zuid-West-Vlaams distributieplatform verdeelde al meer dan 1 miljoen kilo voedseloverschotten

Naast sociale kruideniers gaat een deel ook naar de scholen. Het fenomeen van de lege brooddozen is gekend, 6 scholen in de streek rond Kortrijk krijgen daarom op regelmatige basis een levering: vooral fruit, koeken, yoghurt en brood. In de basisschool Drie Hofsteden in Kortrijk worden 2 keer per week fruit, groenten en yoghurt aangeleverd. “Zo kunnen kinderen die geen tussendoortje meehebben voor de speeltijd toch iets eten. Verder gebruiken we deze voedingswaren ook in de opvang. Af en toe levert Food Act 13 ook brood. Dat brood vriezen we in en halen we uit wanneer we zien dat kinderen 's middags op school blijven, maar niets te eten hebben. In de strijd tegen de lege brooddoos geeft Food Act 13 ons dus de broodnodige steun”, zegt Barbara Tesch, directrice van de school .