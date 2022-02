Aannemer heel de dag bezig om werf te beveiligen tegen storm

Bouwbedrijf Everaert-Cooman is momenteel 16 huizen en drie appartementsblokken langs de Leuvensesteenweg in Vilvoorde aan het bouwen. Al zijn ze op dit moment vooral bezig met het beveiligen van hun werf. Tegen vanavond verwacht het KMI felle windstoten door storm Eunice. En dat is voor kranen en hoogtewerkers best gevaarlijk. De aannemer is daarom al heel de dag in de weer om zijn werf te beschermen zodat er geen schade ontstaat. David Dewilde: "Momenteel zijn we onze torenkranen windvrij aan het zetten. Dat betekent dat ze kunnen meedraaien met de wind. Verder kijken we of alles goed vastzit. Zoals muren, want die zijn het gevaarlijkst. Maar evengoed plastic dat niet kan wegwaaien naar de buren."