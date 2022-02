Abdij van Maagdendale in Oudenaarde wordt wielerhub "Cycling in Flanders", opvolger van Centrum Ronde van Vlaanderen

De provincie is ook bereid om samen met Oudenaarde na te denken over een nieuwe bestemming van het gebouw waar het huidige Centrum Ronde van Vlaanderen gevestigd is. Mogelijk biedt dit een aantal kansen voor de verdere uitbreiding van de dienstverlening van de stad.

Ook Flanders Classics, de eigenaar van het merk Ronde van Vlaanderen, juicht de keuze voor een nieuwe wielerhub toe. Flanders Classics wil zelfs een actievere rol gaan spelen in het verhaal. "We zijn heel erg tevreden deel uit te maken van een dergelijk traject dat de verbinding zal vormen tussen historisch erfgoed, de Ronde van Vlaanderen en de verdere uitbouw van het fietstoerisme. We mogen ook spreken van een logische verankering van dit project in Oudenaarde en kijken uit naar de volgende stappen", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO Flanders Classics.