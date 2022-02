Elke dag 13 keer agressie tegen personeel openbaar vervoer: "Vuistslagen toen ik 2 reizigers aansprak"

In totaal kreeg het personeel van de openbaarvervoersmaatschappijen in ons land vorig jaar af te rekenen met zo'n 4.800 gevallen van agressie. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Reden tot bezorgdheid bij de spoorwegmaatschappij NMBS, De Lijn, de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en de Waalse TEC. "Ook in het openbaar vervoer staat de manier van samenleven onder druk", klinkt het.