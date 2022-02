Audit Vlaanderen start onderzoek naar grondaankoop door schepen Jelle Engelbosch van Sint-Truiden

Audit Vlaanderen start een onderzoek naar de aankoop van een perceel bouwgrond door eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) van Sint-Truiden. Het onderzoek moet duidelijk maken of er al dan niet sprake is van fraude, zoals oppositiepartij Vooruit beweert. Zelf blijft Engelbosch erbij dat hij alleen maar zijn tuin wil uitbreiden. Hoe dan ook is dit nieuwe onderzoek een bijzonder vervelende zaak voor de meerderheid van CD&V, N-VA en Open VLD in Sint-Truiden waar burgemeester Veerle Heeren (CD&V) op dit moment ook al voor zeven maanden geschorst is door onregelmatigheden in het vaccinatiecentrum.