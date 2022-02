Leerlingen basisschool Sint-Clara in Arendonk supporteren voor 'hun' Loena

Voor de kinderen en leerkrachten van basisschool Sint-Clara in Arendonk was de deelname van Loena Hendrickx aan de Olympische Winterspelen een grote gebeurtenis. "Er zijn spandoeken gemaakt en tekeningen, en ook een filmpje dat we op sociale media hebben geplaatst om Loena te steunen", zegt leerkracht Jonathan, die ook personal trainer is van Loena. "Het was geweldig om te zien, Loena is één van de enige Europese dames die mee mag doen, en dan zo'n prestatie neerzetten, dat is toch wel knap."

Ook Sienna uit het derde leerjaar leefde een hele week mee met Loena. "Ik zat daar de hele tijd mee in mijn hoofd: hoever zou ze staan, wanneer is ze aan de beurt. Dinsdag hebben we ook heel hard voor haar gesupporterd."