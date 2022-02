Het is nog niet helemaal zeker, maar storm Eunice zou wel eens de zwaarste storm van de afgelopen dertig jaar kunnen worden in ons land. Toch als de meest pessimistische voorspellingen van het KMI uitkomen. Als het de meest optimistische voorspellingen worden, blijven we er net onder. Hoe zag die storm van 25 januari 1990 eruit? We doken in het archief.