Assistentiewoningen in Geraardsbergen: zaakvoerders blijven in de cel

De zaakvoerders van de assistentiewoningen in Geraardsbergen waar begin februari 17 bewoners geëvacueerd werden omdat ze niet zelfredzaam waren, blijven in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist. De 49-jarige Stefaan P. en zijn 37-jarige partner waren in beroep gegaan tegen de verdere aanhouding door de raadkamer in Oudenaarde.