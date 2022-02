Al meer dan 100 doden na aardverschuivingen en overstromingen in Brazilië

Het grote aantal doden leidt er toe dat het plaatselijke mortuarium overvol ligt en een koelwagen ingezet moet worden om de bijkomende doden in op te bergen.



De regenval van dinsdag was naar verluidt de ergste in Petrópolis in 90 jaar. De gouverneur van Rio de Janeiro beschreef het getroffen gebied als een "oorlogszone". Meer dan 400 mensen moesten hun huizen verlaten en onderdak zoeken in plaatselijke scholen en andere gebouwen. Ook de stroom is op veel plaatsen uitgevallen en nog niet hersteld.