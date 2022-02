Stad Brugge stelt klimaatplan 2030-2050 voor: "We gaan heel ver"

Het klimaatplan 2030 werd het afgelopen jaar samen met experten en lokale verenigingen en ondernemers opgesteld. Schepen van klimaat en energie Minou Esquenet: "Het plan is opgebouwd rond 7 belangrijke thema's zoals hernieuwbare elektriciteit en energieneutraal verwarmen. 50% van de CO2-uitstoot komt van het verwarmen van scholen, bedrijven en openbare gebouwen. Dat percentage moet drastisch naar beneden. We willen de Bruggeling ook helpen zijn woning energiezuiniger te maken. Alles zelf betalen kunnen we natuurlijk niet, maar we zullen de inwoners wel steunen."