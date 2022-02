Ook circulatieplan in Brussel: geen doorgaand autoverkeer meer in het stadscentrum (vijfhoek)

De Brusselse binnenstad wordt verdeeld in 8 wijken waarrond er telkens een lus voor doorgaand verkeer wordt gelegd. "Die zal je als autobestuurder altijd weer op de kleine ring doen uitkomen. Wijk je toch af van dat parcours, dan zal je je ergens vastrijden omdat je niet meer door kan", legt schepen Dhondt uit. "Op 27 plaatsen komen er ook filters in de wijken. Het kan gaan om vaste of verzinkbare paaltjes, straten die van rijrichting veranderen waardoor ze de facto doodlopen, voetgangerszones en camera's met nummerplaatherkenning. De nieuwe regeling ontlopen wordt dan ook erg moeilijk of zelfs onmogelijk", stelt de schepen.