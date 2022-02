Eenzame vrouwenfiguren en indringende zelfportretten: ontdek (privé)kunst van Léon Spilliaert in Antwerpen

Het werk van Oostendse meester is te zien in alle grote Belgische musea en ook stilaan in het buitenland. Enkele jaren geleden was er bijvoorbeeld een grote Léon Spilliaert-tentoonstelling in Londen, ook samengesteld door Anne Adriaens-Pannier.

“Zijn werk is origineel en wijkt af van wat in die periode is gemaakt. Wars van alle modes werkte hij gewoon verder. Hij had ook de moed om dieper in zichzelf te graven en zichzelf te verbeelden in psychologische portretten. Dat doet niemand anders.”

Kunstenaars van nu, zoals Michäel Borremans, Luc Tuymans of David Claerbout zien in Spilliaert nog altijd een voorbeeld, besluit curator Anne Adriaens-Pannier.