Bus De Lijn brandt uit in Brakel, niemand werd gewond

Donderdagnamiddag zag een ooggetuige een rookpluim in de Maandagstraat in Everbeek bij Brakel. Er bleek een bus vuur te hebben gevat, achteraan aan het motorblok. De getuige, Jeffrey De Temmerman, beschrijft dat hij van het werk kwam en een groep schoolkinderen langs de kant van de straat zag staan. "Ik zag dat de bus begon te branden achteraan. De vrouwelijke buschauffeur heeft de schoolkinderen allemaal op tijd van de bus kunnen laten gaan. De kinderen gaan allemaal naar de secundaire school in Brakel. De bus was in 10 minuten tijd helemaal uitgebrand."